Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

Clima Diario

Hoy en Río Negro, el día comenzará con una clima fríos a primera hora, alcanzando temperaturas mínimas de 6.8°C. Habrá nubosidad parcial durante la mañana, con niveles de humedad alcanzando un 82%. Durante las primeras horas del día, no se esperan precipitaciones, lo que brinda una oportunidad ideal para realizar actividades al aire libre con precaución debido a la presencia de un viento moderado que alcanzará los 22 km/h en promedio.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y la noche, las condiciones en Río Negro serán similares, con temperaturas que no superarán los 17.1°C, y manteniéndose el cielo con una ligera nubosidad. Sin embargo, los vientos podrían intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h, lo cual podría impactar en la sensación térmica. No se anticipan lluvias, asegurando una noche tranquila para aquellos que deseen disfrutar del aire libre en la región.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de diciembre de 2025

Según las proyecciones astronómicas, el sol hará su aparición en el horizonte a las 08:33 horas, y el atardecer se producirá a las 17:51 horas. Estos detalles son importantes para quienes planifican actividades exteriores y desean aprovechar al máximo el día.