Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

Clima Salta

domingo, 14 de diciembre de 2025, 06:02

El tiempo en Salta esta mañana

Esta mañana en Salta, se prevé un clima parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de 3.4°C. La sensación térmica matutina será bastante fresca. A lo largo de la mañana, la humedad rondará el 91%, proporcionando una atmósfera ligeramente húmeda pero soportable. Los vientos estarán presentes con una velocidad media de 5 km/h, asegurando un ambiente tranquilo sin grandes rafagas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, el clima continuará parcialmente nuboso, con un incremento en las temperaturas que llegarán a un máximo de 21.2°C. La humedad descenderá ligeramente a un 47%, lo que puede aportar una sensación más seca hacia el final del día. Por la noche, esperamos que la velocidad del viento aumente ligeramente, alcanzando los 8 km/h, lo que podría añadir un toque de frescura a la clara noche salteña.

Observaciones astronómicas: a qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de diciembre de 2025

El amanecer está pronosticado para las 08:03, y el atardecer se producirá a las 18:40. Durante la noche, la luna ascenderá a las 18:02 y se ocultará a las 07:28 del día siguiente, ofreciendo una oportunidad perfecta para los amantes de las observaciones astronómicas.