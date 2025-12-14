Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

Clima Salta

El tiempo en Salta esta mañana

Esta mañana en Salta, se prevé un clima parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de 3.4°C. La sensación térmica matutina será bastante fresca. A lo largo de la mañana, la humedad rondará el 91%, proporcionando una atmósfera ligeramente húmeda pero soportable. Los vientos estarán presentes con una velocidad media de 5 km/h, asegurando un ambiente tranquilo sin grandes rafagas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, el clima continuará parcialmente nuboso, con un incremento en las temperaturas que llegarán a un máximo de 21.2°C. La humedad descenderá ligeramente a un 47%, lo que puede aportar una sensación más seca hacia el final del día. Por la noche, esperamos que la velocidad del viento aumente ligeramente, alcanzando los 8 km/h, lo que podría añadir un toque de frescura a la clara noche salteña.

Observaciones astronómicas: a qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de diciembre de 2025

El amanecer está pronosticado para las 08:03, y el atardecer se producirá a las 18:40. Durante la noche, la luna ascenderá a las 18:02 y se ocultará a las 07:28 del día siguiente, ofreciendo una oportunidad perfecta para los amantes de las observaciones astronómicas.