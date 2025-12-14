Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

Clima Actual

En San Juan, el clima de la mañana estará parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de 9.2°C. Se prevén vientos moderados con una velocidad media de 11 km/h y una humedad del 61%. No se esperan precipitaciones significativas, lo que hace que el día sea ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido al fresco matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde y noche, las temperaturas aumentarán alcanzando un máximo de 20.4°C. El cielo permanecerá parcialmente cubierto con nubes, pero no se esperan lluvias. Los vientos continuarán siendo notorios, con ráfagas que podrían alcanzar los 17 km/h. La humedad relativa se mantendrá en torno al 33%, ofreciendo un clima seco y agradable para disfrutar de la noche dominguera. No olvides un abrigo ligero para el final del día, cuando la temperatura comience a descender nuevamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de diciembre de 2025

El sol en San Juan asomará en el horizonte a las 08:29 y se irá ocultando hacia las 18:37, dando un total de 10 horas y 8 minutos de luz solar. Aprovecha este tiempo para disfrutar del aire libre y las actividades diurnas.