Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

Clima San Luis

Esta mañana, el clima en San Luis se presenta bastante despejado, con temperaturas mínimas de 7.5°C. La humedad es del 42%, lo cual favorece la sensación de frescura. Aunque no se espera lluvia, el viento se hará presente con una velocidad máxima aproximada de 5.3 metros por segundo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 17.7°C, con un cielo que se mantendrá parcialmente nuboso. El viento continuará soplando, alcanzando una velocidad de hasta 9.9 metros por segundo. En cuanto a la noche, se espera que el cielo permanezca ligeramente nublado con una humedad de alrededor del 66%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de diciembre de 2025

El amanecer ocurrirá a las 08:25, mientras que la puesta de sol será a las 18:24, brindándonos un buen número de horas de luz para disfrutar al aire libre.