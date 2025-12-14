Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

domingo, 14 de diciembre de 2025, 06:03

Pronóstico del tiempo en Santa Cruz para la mañana

En Santa Cruz, la clima durante la mañana presentará un cielo parcialmente nuboso. La temperatura se moverá entre 3.4°C hasta alcanzar un máximo de 7.3°C. Los vientos soplarán con una velocidad media de 16 km/h, por lo que se aconseja mantenerse abrigado si sales a la calle. El porcentaje de humedad rondará el 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde, el cielo continuará con un cielo parcialmente nuboso y las temperaturas máximas no mostrarán cambios significativos, manteniéndose alrededor de los 7.3°C. Los vientos permanecerán estables en su actual velocidad. Durante la noche, se espera que las condiciones climáticas continúen de manera similar, con la temperatura descendiendo poco a poco.