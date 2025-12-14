Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

Meteorología

Pronóstico del tiempo en Santa Cruz para la mañana

En Santa Cruz, la clima durante la mañana presentará un cielo parcialmente nuboso. La temperatura se moverá entre 3.4°C hasta alcanzar un máximo de 7.3°C. Los vientos soplarán con una velocidad media de 16 km/h, por lo que se aconseja mantenerse abrigado si sales a la calle. El porcentaje de humedad rondará el 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde, el cielo continuará con un cielo parcialmente nuboso y las temperaturas máximas no mostrarán cambios significativos, manteniéndose alrededor de los 7.3°C. Los vientos permanecerán estables en su actual velocidad. Durante la noche, se espera que las condiciones climáticas continúen de manera similar, con la temperatura descendiendo poco a poco.