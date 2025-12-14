Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

Pronóstico diario

Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Fe

Hoy en Santa Fe, comenzaremos el día con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, ofreciendo un clima fresco por la mañana. Es posible que quiera abrigarse si planea salir temprano. Durante la mañana, se prevé un ambiente agradable, aunque las temperaturas continuarán siendo bajas. Mantenga el paraguas cerca, ya que no se descarta la posibilidad de precipitaciones ligeras. Consulte el pronóstico del clima para asegurarse de estar preparado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde, las máximas alcanzarán hasta los 18.5°C, lo que representará un leve incremento de la temperatura respecto a la mañana. El cielo permanecerá parcialmente nuboso durante la tarde y la noche, por lo que recomendamos tener precaución ante posibles cambios repentinos del clima. La humedad se mantendrá alta, hasta un 85%, y los vientos soplarán con velocidades sostenidas de hasta 11 km/h. Estas condiciones pueden resultar incómodas, por lo que sugerimos vestir de acuerdo a las condiciones. Aunque no se esperan lluvias significativas, el clima puede ser caprichoso, así que estar preparado siempre es buena idea.