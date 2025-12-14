Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

domingo, 14 de diciembre de 2025, 06:03

Hoy en Santiago Del Estero, el clima amanecerá con un cielo ligeramente nublado, lo que ofrecerá un alivio frente a jornadas más soleadas. Las temperaturas mínimas comenzarán en alrededor de 9.5°C, proporcionando un inicio de día bastante fresco para los habitantes de la región. Aunque las probabilidades de precipitaciones son escasas, mantente atento a cualquier cambio, ya que el viento alcanzará velocidades de hasta 16 km/h, lo que puede acentuar la sensación térmica de frescura en la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

A medida que el día avanza, el cielo continuará mostrando nubes parciales mientras que la temperatura máxima llegará a unos cálidos 22°C. El viento seguirá presente, alcanzando unos 26 km/h durante las últimas horas del día. La humedad en el ambiente oscilará alrededor del 63%, favoreciendo una sensación térmica más llevadera durante la tarde y necesaria hidratación durante el día. Considera usar ropa adecuada para enfrentar la suave brisa de la tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de diciembre de 2025

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:04 y se pondrá a las 18:29. Estos horarios permitirán disfrutar de una jornada relativamente extensiva de luz diurna.