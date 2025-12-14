Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

Predicción Clima

Hoy en Santiago Del Estero, el clima amanecerá con un cielo ligeramente nublado, lo que ofrecerá un alivio frente a jornadas más soleadas. Las temperaturas mínimas comenzarán en alrededor de 9.5°C, proporcionando un inicio de día bastante fresco para los habitantes de la región. Aunque las probabilidades de precipitaciones son escasas, mantente atento a cualquier cambio, ya que el viento alcanzará velocidades de hasta 16 km/h, lo que puede acentuar la sensación térmica de frescura en la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

A medida que el día avanza, el cielo continuará mostrando nubes parciales mientras que la temperatura máxima llegará a unos cálidos 22°C. El viento seguirá presente, alcanzando unos 26 km/h durante las últimas horas del día. La humedad en el ambiente oscilará alrededor del 63%, favoreciendo una sensación térmica más llevadera durante la tarde y necesaria hidratación durante el día. Considera usar ropa adecuada para enfrentar la suave brisa de la tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de diciembre de 2025

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:04 y se pondrá a las 18:29. Estos horarios permitirán disfrutar de una jornada relativamente extensiva de luz diurna.