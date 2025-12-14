Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

Pronóstico Diario

Condiciones climáticas durante la mañana

Durante las primeras horas del día en Tierra del Fuego, se prevé un clima con cielos nubosos y temperaturas que alcanzarán los 2.9°C. Aunque no se espera lluvia, la humedad relativa rondará el 96%, lo cual podría incrementar la sensación de frío. Los vientos soplarán con una velocidad media de 17 km/h, aportando frescura al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Hacia la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo similares. Las temperaturas mínimas rondarán los -0.6°C. El cielo permanecerá mayormente nublado, y la probabilidad de precipitación es bastante baja, casi nula, con un 0%. La máxima velocidad de las ráfagas de viento estará cerca de los 22 km/h. Recomendamos a los residentes y visitantes abrigarse adecuadamente para evitar resfriados.