Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de diciembre de 2025

Pronóstico Diario

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 14 de diciembre de 2025, 06:03

Condiciones climáticas durante la mañana

Durante las primeras horas del día en Tierra del Fuego, se prevé un clima con cielos nubosos y temperaturas que alcanzarán los 2.9°C. Aunque no se espera lluvia, la humedad relativa rondará el 96%, lo cual podría incrementar la sensación de frío. Los vientos soplarán con una velocidad media de 17 km/h, aportando frescura al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Hacia la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo similares. Las temperaturas mínimas rondarán los -0.6°C. El cielo permanecerá mayormente nublado, y la probabilidad de precipitación es bastante baja, casi nula, con un 0%. La máxima velocidad de las ráfagas de viento estará cerca de los 22 km/h. Recomendamos a los residentes y visitantes abrigarse adecuadamente para evitar resfriados.