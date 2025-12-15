Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de diciembre de 2025

Clima Tucumán

Pronóstico del tiempo en la mañana

Para quienes empiezan temprano su día en Tucumán, se espera que la mañana sea particularmente agradable. Con una temperatura mínima de 8.5°C, el día iniciará con un cielo parcialmente nuboso. No se registrarán precipitaciones, lo cual generará condiciones ideales para realizar actividades al aire libre. Clima favorable sin indicios de lluvia para quienes tengan planes al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Continuando con la jornada, por la tarde y noche en Tucumán, las temperaturas alcanzarán un máximo de 22.4°C. El cielo se mantendrá ocasionalmente nublado con una humedad cercana al 68%. La sensación térmica será algo cálida aunque agradable. Sin embargo, se mantendrá la ausencia de precipitaciones, así que no es necesario llevar paraguas.