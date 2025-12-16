Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre de 2025

Tiempo y clima

En la mañana de hoy, Tucumán estará bajo un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas que comenzarán alrededor de los 8.5°C. Se prevé que el clima permanezca mayormente estable en estas condiciones durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Hacia la tarde y noche, la temperatura máxima alcanzará los 22.4°C. Aunque la posibilidad de precipitaciones es baja, el viento podría alcanzar velocidades que oscilan entre 7 y 11 km/h.