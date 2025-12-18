Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

Informe Meteorológico

Canal 26
Por Canal 26
jueves, 18 de diciembre de 2025, 06:05

Pronóstico del tiempo para la mañana en Tucumán

Este jueves, el clima en Tucumán presenta condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas arrancarán desde los 8.5°C, y con una humedad promedio del 60%, se espera que el ambiente sea fresco. Los vientos vendrán del noreste a una velocidad moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 7 km/h. No se prevén precipitaciones significativas para este periodo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Para la tarde, se espera que las condiciones climáticas en Tucumán continúen siendo de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas escalarán hasta los 22.4°C, favoreciendo una jornada agradable. Al caer la noche, el clima seguirá siendo favorable, con vientos leves que mantendrán su dirección del noreste. La noche no traerá cambios significativos, y finalmente, la humedad se mantendrá estable alrededor del 60%. No hay pronóstico de lluvias para el cierre del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de diciembre de 2025

Según los datos astronómicos, el sol en Tucumán ascendió hoy a las 08:06 AM, y se espera que se ponga a las 06:35 PM. Estos tiempos marcan un día ligeramente más largo, permitiendo disfrutar de las actividades al aire libre en un clima placentero. Además, la luna hizo su aparición a las 05:56 PM y se ocultará a las 12:33 AM, facilitando condiciones ideales para la observación astronómica.