Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de diciembre de 2025

Informe Meteorológico

Pronóstico del tiempo para la mañana en Tucumán

Este jueves, el clima en Tucumán presenta condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas arrancarán desde los 8.5°C, y con una humedad promedio del 60%, se espera que el ambiente sea fresco. Los vientos vendrán del noreste a una velocidad moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 7 km/h. No se prevén precipitaciones significativas para este periodo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Para la tarde, se espera que las condiciones climáticas en Tucumán continúen siendo de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas escalarán hasta los 22.4°C, favoreciendo una jornada agradable. Al caer la noche, el clima seguirá siendo favorable, con vientos leves que mantendrán su dirección del noreste. La noche no traerá cambios significativos, y finalmente, la humedad se mantendrá estable alrededor del 60%. No hay pronóstico de lluvias para el cierre del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de diciembre de 2025

Según los datos astronómicos, el sol en Tucumán ascendió hoy a las 08:06 AM, y se espera que se ponga a las 06:35 PM. Estos tiempos marcan un día ligeramente más largo, permitiendo disfrutar de las actividades al aire libre en un clima placentero. Además, la luna hizo su aparición a las 05:56 PM y se ocultará a las 12:33 AM, facilitando condiciones ideales para la observación astronómica.