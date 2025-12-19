Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

viernes, 19 de diciembre de 2025, 06:01

Hoy en Buenos Aires, el clima estará marcado por una mañana clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, ofreciendo una mañana fresca. A lo largo del día, los vientos tendrán una velocidad media que alcanzará los 21 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frío en las primeras horas. La humedad relativa del ambiente alcanzará un nivel del 92%, brindando una atmósfera un tanto húmeda.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Hacia la tarde, se espera que las condiciones sigan siendo parcialmente nubosas. Las temperaturas máximas llegarán hasta los 15.7°C, aportando un leve ascenso en comparación al inicio del día. Los vientos continuarán soplando a 21 km/h, manteniendo la frescura en el ambiente nocturno.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de diciembre de 2025

Hoy, el sol aparecerá a las 08:05 y se ocultará a las 17:52. Con un total de horas de luz solar, será un día propicio para observar las cambias en el tiempo y disfrutar de la ciudad.