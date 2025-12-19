Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

Hoy en Buenos Aires, el clima estará marcado por una mañana clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, ofreciendo una mañana fresca. A lo largo del día, los vientos tendrán una velocidad media que alcanzará los 21 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frío en las primeras horas. La humedad relativa del ambiente alcanzará un nivel del 92%, brindando una atmósfera un tanto húmeda.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Hacia la tarde, se espera que las condiciones sigan siendo parcialmente nubosas. Las temperaturas máximas llegarán hasta los 15.7°C, aportando un leve ascenso en comparación al inicio del día. Los vientos continuarán soplando a 21 km/h, manteniendo la frescura en el ambiente nocturno.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de diciembre de 2025

Hoy, el sol aparecerá a las 08:05 y se ocultará a las 17:52. Con un total de horas de luz solar, será un día propicio para observar las cambias en el tiempo y disfrutar de la ciudad.