Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

Clima diario

En la mañana de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025, en Catamarca se prevé un clima mayormente despejado. Las temperaturas matinales estarán alrededor de los 6.4°C, lo que sugiere una mañana fría. A lo largo del día, se experimentarán vientos con una velocidad media de alrededor de 22 km/h, proporcionando un ambiente fresco y agradable. La humedad será significativa, alcanzando hasta el 65%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, el cielo estará parcialmente nublado con una temperatura máxima que podría llegar a 23.7°C. Hacia la noche, las condiciones perderán un poco de frescura, pero más allá de esto, no se esperan eventos climáticos extremos, siendo una jornada ideal para actividades al aire libre sin precipitaciones. Volverán vientos suaves con 16 km/h al anochecer, lo que podría hacer que el ambiente se torne algo ventoso pero nada severo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de diciembre de 2025

Por la mañana, el sol hará su aparición a las 08:12, brindando luz diurna mientras que caerá el telón con la puesta de sol a las 18:33. Estos datos pueden ser de relevante interés para quienes disfrutan de las actividades al aire libre y observaciones astronómicas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Es recomendable vestir en capas, considerando el rango de temperaturas durante el día. También es prudente asegurar objetos sueltos cerca de ventanas y patios debido a los vientos moderados previstos. Este día no exige precauciones adicionales, pero estar al tanto del pronóstico siempre es aconsejable.