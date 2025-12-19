Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

Clima Diario

En Chubut, el clima de esta mañana se presenta con una nubosidad parcial, y se espera que las temperaturas se mantengan entre los 7.3°C. Además, el viento soplará a una velocidad cercana a los 22 km/h, proporcionando una sensación de frescor en el ambiente. Es importante considerar que la humedad alcanzará el 79%, lo cual podría incrementar la sensación de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde y la noche en Chubut, se prevé que las temperaturas asciendan hasta alcanzar un máximo de 14.7°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, y la presencia de viento se mantendrá, alcanzando velocidades de hasta 31 km/h. Aunque no se espera precipitaciones, la humedad seguirá siendo un factor relevante a considerar, permitiendo un ambiente fresco especialmente al caer la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de diciembre de 2025

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 8:49 AM y se pondrá a las 5:51 PM, proporcionando un día con suficientes horas de luz natural para disfrutar.