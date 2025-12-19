Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

Clima del día

viernes, 19 de diciembre de 2025, 06:00

Estado del clima en la mañana

Esta mañana en Ciudad de Buenos Aires, se proyecta cielo parcialmente nublado con temperaturas mínimas rondando los 8.6°C. El clima se espera tranquilo, con vientos moderados que podrían alcanzar una velocidad máxima de 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde y noche, continuarán las condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las máximas están previstas en torno a los 16°C, ofreciendo una jornada apacible y sin precipitaciones. Los vientos mantendrán su intensidad suave.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de diciembre de 2025

El amanecer se producirá alrededor de las 07:57, mientras que el atardecer está previsto para las 17:50, asegurando así una luminosa jornada de propósito diurno.