Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

Clima del día

Estado del clima en la mañana

Esta mañana en Ciudad de Buenos Aires, se proyecta cielo parcialmente nublado con temperaturas mínimas rondando los 8.6°C. El clima se espera tranquilo, con vientos moderados que podrían alcanzar una velocidad máxima de 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde y noche, continuarán las condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las máximas están previstas en torno a los 16°C, ofreciendo una jornada apacible y sin precipitaciones. Los vientos mantendrán su intensidad suave.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de diciembre de 2025

El amanecer se producirá alrededor de las 07:57, mientras que el atardecer está previsto para las 17:50, asegurando así una luminosa jornada de propósito diurno.