Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

Tiempo Córdoba

Canal 26
Por Canal 26
viernes, 19 de diciembre de 2025, 06:01

Pronóstico del tiempo

En la región de Córdoba, el clima presenta condiciones con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Se espera que las temperaturas mínimas estén cerca de los 7.3°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 21.9°C. La humedad máxima será del 54%, con una velocidad media del viento que ronda los 19 km/h, por lo que se recomienda estar preparado para algunos vientos moderados.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y la noche, las condiciones del tiempo permanecerán similares con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas seguirán agradables, oscilando entre niveles confortables para esta época del año. La humedad y los vientos mantendrán niveles estables. Ideal para aprovechar actividades al aire libre con las precauciones necesarias para el viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de diciembre de 2025

En términos de observaciones astronómicas, el amanecer está previsto para las 08:12 horas y el ocaso será a las 18:21 horas. Es un buen momento para prepararse y disfrutar del día, teniendo en mente estos tiempos solares.