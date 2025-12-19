Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

Tiempo Córdoba

Pronóstico del tiempo

En la región de Córdoba, el clima presenta condiciones con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Se espera que las temperaturas mínimas estén cerca de los 7.3°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 21.9°C. La humedad máxima será del 54%, con una velocidad media del viento que ronda los 19 km/h, por lo que se recomienda estar preparado para algunos vientos moderados.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y la noche, las condiciones del tiempo permanecerán similares con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas seguirán agradables, oscilando entre niveles confortables para esta época del año. La humedad y los vientos mantendrán niveles estables. Ideal para aprovechar actividades al aire libre con las precauciones necesarias para el viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de diciembre de 2025

En términos de observaciones astronómicas, el amanecer está previsto para las 08:12 horas y el ocaso será a las 18:21 horas. Es un buen momento para prepararse y disfrutar del día, teniendo en mente estos tiempos solares.