Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

viernes, 19 de diciembre de 2025, 06:02

Hoy en Corrientes, se pronostica un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas para la mañana comenzarán cerca de los 8.2°C, subiendo progresivamente a lo largo del día. A pesar del predominio de nubes, no se esperan lluvias ni precipitaciones en la región durante la jornada matutina. La humedad máxima llegará al 94%, manteniendo el ambiente húmedo. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde y noche en Corrientes, las temperaturas alcanzarán valores cercanos a los 18.8°C. Continúa el cielo parcialmente nuboso y las posibilidades de viento se intensifican con ráfagas alcanzando 19 km/h en algunos puntos. La humedad no determinará grandes cambios, y seguirá siendo alta en la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de diciembre de 2025

La salida del sol está programada a las 7:08 AM, mientras que el ocaso ocurrirá alrededor de las 18:08 PM. Esta información es crucial para planificar cualquier actividad al aire libre.