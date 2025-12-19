Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

Informe del Día

Hoy en Corrientes, se pronostica un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas para la mañana comenzarán cerca de los 8.2°C, subiendo progresivamente a lo largo del día. A pesar del predominio de nubes, no se esperan lluvias ni precipitaciones en la región durante la jornada matutina. La humedad máxima llegará al 94%, manteniendo el ambiente húmedo. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde y noche en Corrientes, las temperaturas alcanzarán valores cercanos a los 18.8°C. Continúa el cielo parcialmente nuboso y las posibilidades de viento se intensifican con ráfagas alcanzando 19 km/h en algunos puntos. La humedad no determinará grandes cambios, y seguirá siendo alta en la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de diciembre de 2025

La salida del sol está programada a las 7:08 AM, mientras que el ocaso ocurrirá alrededor de las 18:08 PM. Esta información es crucial para planificar cualquier actividad al aire libre.