Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

viernes, 19 de diciembre de 2025, 06:02

Pronóstico del tiempo para la mañana en Entre Ríos

Para este viernes por la mañana, el clima en Entre Ríos será fresco con una temperatura mínima que alcanzará los 7.8°C. Se espera un cielo parcialmente nuboso, sin registro de lluvias. Los vientos soplarán desde el noreste con una velocidad de hasta 13 km/h. La humedad en el ambiente se mantendrá en un nivel cómodo para salir a realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Durante la tarde y noche, el clima se extenderá con un cielo parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 17.2°C, manteniéndose agradable para actividades vespertinas. Los vientos continuarán desde el noreste a velocidades menores, alrededor de 10 km/h, y la humedad descenderá ligeramente. No se prevén precipitaciones, permitiendo disfrutar de la jornada sin preocupaciones por el clima.