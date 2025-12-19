Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025
Hoy en Formosa, el clima presenta un escenario parcialmente nuboso por la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, ideal para abrigarse un poco más al salir de casa. La brisa matinal será suave, lo que lo hace un momento agradable para actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
En la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20.5°C. Aunque las nubes continuarán presentes, no se anticipa lluvia, permitiendo disfrutar de una jornada seca. La noche permanecerá fresca, así que es recomendable tener un abrigo a mano. La humedad se mantendrá dentro de un rango cómodo, favoreciendo una sensación agradable durante todo el día.
En resumen, Formosa disfrutará de un día sin sobresaltos climáticos, con cielos parcialmente cubiertos pero sin precipitaciones importantes.