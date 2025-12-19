Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

Clima hoy

Hoy en La Pampa, el clima estará influenciado por un frente de nubes con momentos de sol parcial. Durante la mañana, podremos apreciar un cielo ligeramente nuboso con temperaturas mínimas de 7.1°C. No se espera precipitaciones significativas, y la humedad estará alrededor del 40%. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 14 km/h, lo que hará que el ambiente sea cálido pero no sofocante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde y noche, el clima se mantendrá parcialmente nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 18.4°C como máximo. La probabilidad de lluvias es prácticamente nula, y los vientos pueden llegar a ráfagas de hasta 18 km/h. Las condiciones mejorarán hacia la caída del sol, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de diciembre de 2025

El amanecer será a las 08:25 y el atardecer a las 18:08, dejando un día con una duración total de luz solar de 9 horas y 43 minutos. Durante la noche, la luna saldrá a las 17:21 y se ocultará a las 07:59 del día siguiente.