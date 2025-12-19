Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

Clima local

Hoy en Mendoza, se anticipa un clima parcialmente nuboso a lo largo del día. Durante la mañana, la temperatura mínima será de 6.6°C. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 11 km/h, proporcionando una sensación fresca durante las primeras horas del día. Es recomendable abrigarse adecuadamente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y noche, la temperatura máxima alcanzará los 17.5°C. La humedad rondará el 37%, con vientos que podrían llegar a los 22 km/h. Aunque las probabilidades de lluvia son bajas, es importante llevar un paraguas por si acaso. El cielo permanecerá mayormente nublado, contribuyendo a un día fresco.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Dado el clima fresco y ventoso, se sugiere usar ropa abrigada y prepararse para posibles cambios rápidos en las condiciones del tiempo. Manténgase informado sobre las actualizaciones meteorológicas para planificar mejor sus actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de diciembre de 2025

El sol hizo su aparición hoy a las 08:34 AM y se ocultará alrededor de las 18:35 PM. Estos tiempos pueden variar ligeramente dependiendo de tu ubicación específica en Mendoza, pero generalmente son precisos.