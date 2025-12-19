Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

El clima en Neuquén para este viernes 19 de diciembre de 2025 se presenta con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que variarán entre los 4.9°C y los 17°C. La humedad se espera que ronde el 75%, ofreciendo un ambiente fresco y agradable. Durante la mañana, se anticipa que las condiciones meteorológicas sean idóneas para realizar actividades al aire libre, dado que el viento tendrá una velocidad máxima de 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde y entrada la noche, Neuquén seguirá disfrutando de un cielo parcialmente nuboso, sin precipitaciones significativas en el horizonte, dado el 0% de probabilidad de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, con brisas suaves del oeste que podrían alcanzar ráfagas de hasta 17 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Es un día ideal para disfrutar al aire libre, pero siempre es recomendable vestir en capas debido a las variaciones térmicas. Ten en cuenta que la máxima humedad del día podrá llegar al 35%, por lo que se sugiere llevar una botella de agua para mantenerse hidratado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de diciembre de 2025

La salida del sol se registrará a las 08:47, mientras que el ocaso será a las 18:16. Si eres aficionado a la astronomía, aprovecha para observar el cuarto creciente de la luna que se espera para esta noche alrededor de las 17:28.