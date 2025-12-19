Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

Pronóstico Diario

El clima en Neuquén para este viernes 19 de diciembre de 2025 se presenta con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que variarán entre los 4.9°C y los 17°C. La humedad se espera que ronde el 75%, ofreciendo un ambiente fresco y agradable. Durante la mañana, se anticipa que las condiciones meteorológicas sean idóneas para realizar actividades al aire libre, dado que el viento tendrá una velocidad máxima de 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde y entrada la noche, Neuquén seguirá disfrutando de un cielo parcialmente nuboso, sin precipitaciones significativas en el horizonte, dado el 0% de probabilidad de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, con brisas suaves del oeste que podrían alcanzar ráfagas de hasta 17 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Es un día ideal para disfrutar al aire libre, pero siempre es recomendable vestir en capas debido a las variaciones térmicas. Ten en cuenta que la máxima humedad del día podrá llegar al 35%, por lo que se sugiere llevar una botella de agua para mantenerse hidratado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de diciembre de 2025

La salida del sol se registrará a las 08:47, mientras que el ocaso será a las 18:16. Si eres aficionado a la astronomía, aprovecha para observar el cuarto creciente de la luna que se espera para esta noche alrededor de las 17:28.