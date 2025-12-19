Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

Clima Diario

Pronóstico del tiempo para la mañana en Río Negro

Para hoy en Río Negro, el a clima se presentará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 6.8°C, aumentando gradualmente hasta alcanzar máximas de 17.1°C. Los vientos dominarán gran parte del día, con una velocidad media de 22 km/h, proporcionando un ambiente fresco. La humedad se mantendrá en un nivel bastante alto, llegando al 82%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde de Río Negro, se espera un ligero aumento de la nubosidad, aunque las probabilidades de precipitación son inexistentes según el pronóstico de hoy. Las temperaturas permanecerán en un punto máximo de 17.1°C. Los vientos continuarán soplando, aunque con menos intensidad que en la mañana, lo que hará el ambiente más agradable. Durante la noche, las condiciones seguirán relativamente estables.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de diciembre de 2025

Las observaciones astronómicas para el día de hoy indican que el amanecer ocurrirá a las 08:33, y el atardecer será antes de las 17:51. Esto ofrecerá un total de aproximadamente 9 horas de luz diurna en Río Negro.