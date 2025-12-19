Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

Estatus climático

El día comenzará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas estarán en torno a los 3.4°C, muy fresco para esta época del año, así que se recomienda llevar un abrigo ligero. La humedad será de alrededor del 91%, y el viento soplará suavemente a unos 22 km/h, sin grandes ráfagas en la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, el clima se mantendrá nuboso y fresco, con la temperatura máxima alcanzando los 21.2°C. Vientos leves a 22 km/h volverán a presenciarse, lo que unido a los cielos cubiertos brindará una sensación térmica fresca. En la noche, no se prevén precipitaciones significativas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de diciembre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer se producirá a las 08:03, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:40. Estas horas marcan un buen momento para disfrutar del cielo sin muchas interrupciones.