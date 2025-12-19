Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Estado general del clima esta mañana en San Juan

Este viernes 19 de diciembre de 2025 en San Juan, el clima durante la mañana presentará un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que rondarán los 9.2°C. La humedad relativa del aire se proyecta alrededor del 33%, permitiendo una sensación térmica más confortable. Con vientos suaves alcanzando una velocidad máxima de 17 km/h, se anticipa un día tranquilo sin precipitaciones, lo que facilita la planificación de actividades al aire libre durante esta franja horaria.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán siendo estables. Las temperaturas llegarán a un máximo de 20.4°C, acompañadas de un ambiente mayormente seco. La velocidad del viento se mantendrá alrededor de 17 km/h, asegurando que la jornada termine de manera calmada. No se esperan lluvias, por lo que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades nocturnas bajo un cielo relativamente despejado.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Recomendamos vestir en capas ligeras para ajustar al cambio progresivo del termómetro desde la mañana hasta la noche. Además, mantenerse hidratado es crucial, ya que a pesar de un clima templado, la sensación de deshidratación puede surgir si no se bebe suficiente agua.