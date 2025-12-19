Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

Condiciones climáticas

En San Luis, el clima de la mañana estará caracterizado por un cielo mayormente despejado con una temperatura mínima de 7.5°C. El viento soplará del noreste a una velocidad promedio de 19 km/h, manteniendo una sensación térmica agradable. La humedad se mantendrá en un nivel del 66%, asegurando condiciones secas durante gran parte de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, las condiciones cambiarán ligeramente, con la cobertura de nubes aumentando gradualmente. La máxima del día alcanzará los 17.7°C, lo que proporcionará una sensación cálida. El viento continuará soplando del noreste, alcanzando rachas de hasta 36 km/h. No se espera precipitación durante el día, asegurando una jornada seca.

Hacia la noche, las nubes se disiparán parcialmente, proporcionando algunas oportunidades para observar las estrellas. No obstante, las temperaturas descenderán a medida que avanza la noche, por lo que se recomienda llevar algún abrigo si tiene planeadas actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de diciembre de 2025

El sol saldrá en San Luis a las 08:25 y se pondrá a las 18:24. Este horario nos da una buena cantidad de luz diurna para disfrutar de las diversas actividades al aire libre que ofrece la región durante este día de diciembre.