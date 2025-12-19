Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

Clima en Santa Cruz

viernes, 19 de diciembre de 2025

Hoy, viernes 19 de diciembre de 2025, en Santa Cruz, el clima será parcialmente nuboso durante la mañana. Se espera que las temperaturas mínimas se mantengan alrededor de los 3.4°C, con una leve brisa soplando desde el noreste a una velocidad máxima de 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y las primeras horas de la noche, el cielo permanecerá con alguna nubosidad, pero mayormente despejado. Las temperaturas alcanzarán un valor máximo de 7.3°C. Los vientos continuarán su presencia, aumentando ligeramente su velocidad hasta los 25 km/h, lo cual podría llevar a una sensación térmica algo inferior. Para quienes deseen disfrutar del aire libre, se recomienda llevar abrigo adecuado para enfrentar el frescor característico de esta región.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de diciembre de 2025

Las observaciones astronómicas para hoy muestran que el amanecer en Santa Cruz será a las 09:40, mientras que el atardecer se producirá a las 17:34.