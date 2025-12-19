Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

Clima en Santa Fe

Tiempo Matutino en Santa Fe

Hoy en Santa Fe, la mañana comenzará con un clima fresco, alcanzando una temperatura mínima de 7.9°C. El cielo estará parcialmente nublado, aunque no se esperan precipitaciones. La humedad será alta, llegando al 85%, ofreciendo sensaciones frescas. Los vientos tenderán a soplar a una velocidad media de 21 km/h, aportando una brisa ligera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche, las condiciones en Santa Fe continuarán similares. Se anticipa una temperatura máxima cercana a los 18.5°C. El tiempo se mantendrá parcialmente nuboso, y la probabilidad de lluvias sigue siendo baja, con solo un 0% de probabilidad de precipitación. Los vientos podrían mantenerse en torno a los 21 km/h. La humedad relativa será del 40% hacia el final del día, lo que ofrecerá una sensación más cómoda en el ambiente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición en el horizonte a las 07:59, mientras que se despedirá con el atardecer a las 18:06. Este fenómeno natural proporciona bastantes horas de luz solar para disfrutar de las actividades cotidianas.

Una curiosidad astronómica: la fase lunar de hoy es creciente, con la Luna poniéndose a las 07:28 y saliendo nuevamente a las 17:23.