Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

Clima en Santa Fe

Canal 26
Por Canal 26
viernes, 19 de diciembre de 2025, 06:05

Tiempo Matutino en Santa Fe

Hoy en Santa Fe, la mañana comenzará con un clima fresco, alcanzando una temperatura mínima de 7.9°C. El cielo estará parcialmente nublado, aunque no se esperan precipitaciones. La humedad será alta, llegando al 85%, ofreciendo sensaciones frescas. Los vientos tenderán a soplar a una velocidad media de 21 km/h, aportando una brisa ligera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche, las condiciones en Santa Fe continuarán similares. Se anticipa una temperatura máxima cercana a los 18.5°C. El tiempo se mantendrá parcialmente nuboso, y la probabilidad de lluvias sigue siendo baja, con solo un 0% de probabilidad de precipitación. Los vientos podrían mantenerse en torno a los 21 km/h. La humedad relativa será del 40% hacia el final del día, lo que ofrecerá una sensación más cómoda en el ambiente.

También podría interesarte
Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

La Corte Suprema rechazó una medida cautelar contra YPF y otras petroleras por daño ambiental en Vaca Muerta

La Corte Suprema rechazó una medida cautelar contra YPF y otras petroleras por daño ambiental en Vaca Muerta

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición en el horizonte a las 07:59, mientras que se despedirá con el atardecer a las 18:06. Este fenómeno natural proporciona bastantes horas de luz solar para disfrutar de las actividades cotidianas.

Una curiosidad astronómica: la fase lunar de hoy es creciente, con la Luna poniéndose a las 07:28 y saliendo nuevamente a las 17:23.