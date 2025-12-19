Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

Clima Hoy

En Santiago Del Estero, la jornada comienza con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se sitúan en torno a los 9.5°C. Durante la mañana, los vientos soplarán a una velocidad media de 18 km/h, creando un ambiente fresco. La humedad relativa alcanzará hasta un 63%, por lo que se espera un día moderadamente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Entrada la tarde, las temperaturas alcanzarán un pico de 22°C. Los cielos continuarán parcialmente cubiertos, mientras que el viento se intensificará alcanzando velocidades de hasta 26 km/h. A medida que transcurra la tarde, es recomendable llevar alguna protección ligera si se encuentra en espacios abiertos, debido a la rápida circulación del viento. Por la noche, se espera que las condiciones se mantengan similares, con la temperatura descendiendo gradualmente. La humedad continuará presente, lo que podría traer una sensación térmica agradable en horas más avanzadas del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:04 y la puesta está prevista para las 18:29. Estas condiciones permitirán disfrutar de varias horas de luz durante el día.