Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

Previsión diaria

Hoy en Tierra Del Fuego, el clima será un factor a considerar en tus planes. Se espera un día con cielo parcialmente nuboso en la mañana, donde las temperaturas alcanzarán mínimas de -0.6°C. La probabilidad de precipitación es nula, por lo que no se espera lluvia. La humedad se mantendrá en un nivel considerable, alrededor del 96%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y noche de este viernes, el clima seguirá parcialmente nublado con temperaturas que podrán llegar a un máximo de 2.9°C. El viento será un factor importante, soplando a una velocidad máxima de 17 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 36 km/h. La velocidad del viento y la humedad seguirán bastante estables a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 19 de diciembre de 2025

Un dato curioso para los entusiastas de las observaciones astronómicas: el sol saldrá a las 09:54 y se pondrá a las 17:12. Estos horarios nos ofrecerán una oportunidad para disfrutar de aproximadamente 7 horas de luz solar.