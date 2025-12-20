Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Tiempo Tucumán

Canal 26
Por Canal 26
sábado, 20 de diciembre de 2025, 06:03

Tiempo en Tucumán

La jornada de hoy en Tucumán se presenta con clima mayormente parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.5°C, lo que generará un ambiente fresco al comenzar el día. Aunque la probabilidad de precipitación es baja, las condiciones nubladas podrían persistir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde y noche, se espera que las temperaturas máximas alcancen los 22.4°C. Los vientos soplarán con una velocidad media cercana a los 7 km/h, lo que proporcionará una sensación agradable. La humedad será considerablemente alta, alcanzando un 80%, sugiriendo mantener precauciones si se tienen condiciones de salud sensibles al clima húmedo.

Observaciones astronómicas

La salida del sol está estimada alrededor de las 08:06 y su puesta será a las 18:35. La fase lunar será decreciente, visible principalmente en la madrugada hacia la mañana.