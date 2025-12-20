Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

Tiempo Tucumán

Tiempo en Tucumán

La jornada de hoy en Tucumán se presenta con clima mayormente parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.5°C, lo que generará un ambiente fresco al comenzar el día. Aunque la probabilidad de precipitación es baja, las condiciones nubladas podrían persistir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde y noche, se espera que las temperaturas máximas alcancen los 22.4°C. Los vientos soplarán con una velocidad media cercana a los 7 km/h, lo que proporcionará una sensación agradable. La humedad será considerablemente alta, alcanzando un 80%, sugiriendo mantener precauciones si se tienen condiciones de salud sensibles al clima húmedo.

Observaciones astronómicas

La salida del sol está estimada alrededor de las 08:06 y su puesta será a las 18:35. La fase lunar será decreciente, visible principalmente en la madrugada hacia la mañana.