Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre de 2025

Tiempo y clima

Pronóstico del tiempo para hoy en Tucumán

Durante la mañana, el clima en Tucumán se caracterizará por un cielo mayormente despejado con una temperatura mínima de alrededor de 8.5°C. La humedad se mantendrá en un 68%, proporcionando una brisa de frescura al ambiente. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 7 km/h, lo que asegurará un día apacible sin grandes sobresaltos climáticos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En la tarde y noche, esperamos que el cielo continúe despejado, con la temperatura alcanzando un máximo de 22.4°C. Los vientos seguirán su curso con una intensidad levemente mayor, alcanzando picos de 11 km/h. A pesar de la baja humedad esperada, alrededor del 41%, se recomienda llevar una capa extra al salir por la noche para disfrutar de una velada agradable bajo las estrellas.

Recomendamos siempre verificar el pronóstico de última hora antes de realizar actividades al aire libre para asegurarse de que las condiciones no hayan cambiado.