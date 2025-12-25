Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

Clima en Tucumán

En Tucumán, la clima para este jueves 25 de diciembre de 2025 presenta un día que comienza con cielos ligeramente nubosos. Las temperaturas a primeras horas de la mañana arrancarán en un frescor de 8.5°C. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 7 km/h, ofreciendo una brisa suave, y la humedad estará presente en un 41%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Para la tarde, las temperaturas subirán, alcanzando máximas de 22.4°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado, lo que permitirá momentos de brillo solar entre las nubes. La intensidad del viento puede llegar hasta los 11 km/h, manteniendo una presencia constante pero no molesta.

Por la noche, se observará que las temperaturas comienzan a descender gradualmente. El cielo estará despejado en su mayoría, con una sensación térmica más agradable debido a la calma de los vientos. La humedad descenderá suavemente, creando un clima más seco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 25 de diciembre de 2025

En cuanto a los fenómenos astronómicos, el sol hará su aparición a las 08:06, brindando luz y calor a lo largo del día. Por otro lado, se retirará a las 18:35, dejando un atardecer pintoresco.