Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

Estado del clima

Clima matutino en Buenos Aires

Para la mañana de este 29 de diciembre de 2025, se anticipa un clima particularmente fresco. Los termómetros registrarán temperaturas mínimas de 5.6°C. La mañana será parcialmente nubosa, aunque no se esperan lluvias, garantizando un inicio de día seco. Acompañarán estos valores de temperatura vientos moderados de hasta 10 km/h, que podrían resaltar la sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y la noche, la previsión indica que el cielo permanecerá parcialmente cubierto. Las temperaturas máximas alcanzarán los 15.7°C, proporcionando un ambiente agradable. No obstante, se recomienda llevar un abrigo ligero si planea estar al aire libre, debido a los vientos que soplarán hasta 13 km/h. La humedad estará alrededor del 92%, por lo que si planea actividades al aire libre, considere posibles cambios en la sensación térmica.

Observaciones astronómicas

Para los observadores del cielo, el sol saldrá a las 07:37 y se pondrá a las 17:06, brindándonos una jornada de luces diurnas de aproximadamente 9.5 horas. Se recomienda aprovechar las horas de luz para disfrutar al máximo del día.