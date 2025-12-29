Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

Clima de hoy

Canal 26
Por Canal 26
lunes, 29 de diciembre de 2025, 06:01

Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy

Hoy en Catamarca tendremos un día con clima parcialmente nuboso durante la mañana, con las temperaturas oscilando entre los 6.4°C y los 23.7°C. Aunque no se esperan precipitaciones significativas en este periodo, la humedad podría alcanzar un nivel máximo del 65%. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 16 km/h, brindando frescura al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y la noche, el clima se mantendrá mayormente estable, con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas bajarán ligeramente, dejando una sensación más templada para el final del día. El viento continuará soplando a velocidades similares, alrededor de los 16 km/h, sin cambios significativos en las condiciones meteorológicas generales. Se aconseja llevar un abrigo ligero si planeas salir por la noche, ya que la temperatura mínima podría alcanzar valores cercanos a los 6.4°C.