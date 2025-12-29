Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

Clima de hoy

Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy

Hoy en Catamarca tendremos un día con clima parcialmente nuboso durante la mañana, con las temperaturas oscilando entre los 6.4°C y los 23.7°C. Aunque no se esperan precipitaciones significativas en este periodo, la humedad podría alcanzar un nivel máximo del 65%. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 16 km/h, brindando frescura al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y la noche, el clima se mantendrá mayormente estable, con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas bajarán ligeramente, dejando una sensación más templada para el final del día. El viento continuará soplando a velocidades similares, alrededor de los 16 km/h, sin cambios significativos en las condiciones meteorológicas generales. Se aconseja llevar un abrigo ligero si planeas salir por la noche, ya que la temperatura mínima podría alcanzar valores cercanos a los 6.4°C.