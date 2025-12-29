Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

Clima de hoy

Resumen del clima en Ciudad De Buenos Aires

Este lunes, el clima en **Ciudad De Buenos Aires** se presenta parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas estarán en torno a los **8.6°C**, mientras que la humedad alcanzará niveles del **78%**. Vientos suaves del norte se esperan con velocidades aproximadas de **8 km/h**.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y la noche, las condiciones en **Ciudad De Buenos Aires** experimentarán un ligero aumento en las temperaturas, alcanzando un máximo de **16°C**. La humedad relativa disminuirá ligeramente, situándose en torno al **62%**. Se anticipa un fortalecimiento de los **vientos**, alcanzando velocidades de hasta **12 km/h**.

Recomendamos estar atentos a los cambios climáticos y prever ropa adecuada para la variabilidad de temperaturas. Consulte regularmente las actualizaciones del clima.