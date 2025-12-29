Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

Tiempo Córdoba

Pronóstico del clima para la mañana en Córdoba

Este lunes 29 de diciembre de 2025, el clima en Córdoba comienza con un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C, lo que sugiere un inicio de jornada fresca. Durante la mañana, se espera que el viento tenga una velocidad promedio de 12 km/h, proporcionando una brisa moderada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En el transcurso de la tarde, el estado del tiempo se mantendrá parcialmente nuboso pero con una mejora en la temperatura, alcanzando un máximo de 21.9°C. La humedad relativa permanecerá alta, con un promedio del 54%, lo que puede intensificar la sensación térmica. Hacia el anochecer, el viento tendrá una velocidad de hasta 15 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones si planeas actividades al aire libre.