Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025
Clima Formosa
En Formosa, el clima para esta mañana presenta un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 7.9°C de mínima y alcanzarán los 20.5°C de máxima. Los vientos estarán predominando con una velocidad media de 17 km/h, lo que refrescará ligeramente el ambiente. La humedad relativa será del 96%, por lo que se sentirá un aire bastante húmedo en general.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Ya entrada la tarde y durante la noche, se mantendrán condiciones similares de nubosidad parcial, con temperaturas que seguirán alrededor de los 20.5°C de máxima, ofreciendo un clima templado. Se estima que la velocidad de los vientos se intensificará un poco, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h. La humedad disminuirá ligeramente pero seguirá siendo predominante, haciendo que el aire continúe húmedo.
Las condiciones climáticas para hoy sugieren mantener un atuendo adecuado para temperaturas templadas y posibles brisas frescas.