Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

lunes, 29 de diciembre de 2025, 06:01

En Formosa, el clima para esta mañana presenta un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 7.9°C de mínima y alcanzarán los 20.5°C de máxima. Los vientos estarán predominando con una velocidad media de 17 km/h, lo que refrescará ligeramente el ambiente. La humedad relativa será del 96%, por lo que se sentirá un aire bastante húmedo en general.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Ya entrada la tarde y durante la noche, se mantendrán condiciones similares de nubosidad parcial, con temperaturas que seguirán alrededor de los 20.5°C de máxima, ofreciendo un clima templado. Se estima que la velocidad de los vientos se intensificará un poco, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h. La humedad disminuirá ligeramente pero seguirá siendo predominante, haciendo que el aire continúe húmedo.

Las condiciones climáticas para hoy sugieren mantener un atuendo adecuado para temperaturas templadas y posibles brisas frescas.