Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

Reporte climático

Clima de esta mañana en Jujuy

En la mañana de hoy en Jujuy, el clima presentará un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 4.2°C. No se espera precipitación alguna durante el día, así que pueden salir sin preocuparse de llevar paraguas. La humedad máxima observará un porcentaje de 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán similares, con cielos nubosos y temperaturas máximas alcanzando 18.4°C. Los vientos serán ligeros, con velocidad promedio de 10 km/h, lo que generará una sensación térmica agradable. La tarde no prevé cambios importantes, y la probabilidad de lluvias se mantiene baja.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 29 de diciembre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer está previsto a las 7:26 AM, mientras que el atardecer ocurrirá a las 6:41 PM. La fase lunar actual nos mostrará una luna menguante por la noche, perfecta para salir a observar estrellas si el cielo lo permite.