Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

Reporte climático

Canal 26
Por Canal 26
lunes, 29 de diciembre de 2025, 06:01

Clima de esta mañana en Jujuy

En la mañana de hoy en Jujuy, el clima presentará un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 4.2°C. No se espera precipitación alguna durante el día, así que pueden salir sin preocuparse de llevar paraguas. La humedad máxima observará un porcentaje de 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán similares, con cielos nubosos y temperaturas máximas alcanzando 18.4°C. Los vientos serán ligeros, con velocidad promedio de 10 km/h, lo que generará una sensación térmica agradable. La tarde no prevé cambios importantes, y la probabilidad de lluvias se mantiene baja.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 29 de diciembre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer está previsto a las 7:26 AM, mientras que el atardecer ocurrirá a las 6:41 PM. La fase lunar actual nos mostrará una luna menguante por la noche, perfecta para salir a observar estrellas si el cielo lo permite.