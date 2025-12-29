Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

Estado del clima

En La Pampa, el día comenzará con un cielo parcialmente cubierto, lo que permitirá disfrutar de una mañana fresca. La temperatura mínima esperada es de 7.1°C, mientras que la máxima alcanzará alrededor de los 18.4°C. Los vientos soplarán con una velocidad considerable de hasta 14 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones al realizar actividades al aire libre. La humedad se mantendrá en un rango moderado, contribuyendo a la sensación de bienestar en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Para las horas de la tarde y noche, se esperan condiciones climáticas similares a las de la mañana, con cielos que continuarán parcialmente cubiertos, pero sin precipitaciones previstas. La temperatura podría descender levemente en la noche, acercándose a los valores de la mañana. Los vientos mantendrán su intensidad, alcanzando picos de hasta 18 km/h, por lo que se sugiere abrigarse adecuadamente si se planea salir. Aunque la probabilidad de lluvias es baja, se mantiene un nivel constante de humedad que podría influir en la comodidad térmica durante la jornada.