Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

Clima anunciado

Pronóstico del tiempo para la mañana en La Rioja

El clima de hoy en La Rioja se presentará con un cielo parcialmente nuboso. A lo largo de la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 21.1°C. La humedad se espera que permanezca en torno al 40%. No hay pronósticos de precipitaciones significativas para la mañana, y los vientos se mantendrán calmos con una velocidad media de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde, se mantendrán condiciones similares a la mañana, con cielos parcialmente cubiertos. La temperatura máxima será de 21.1°C. Los vientos seguirán con una velocidad media de 10 km/h, provenientes del sector suroeste.

Al caer la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, cayendo a cerca de 6°C. Sin pronóstico de lluvias significativas, será una noche agradable para disfrutar al aire libre.