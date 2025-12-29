Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

Clima en Mendoza

Canal 26
Por Canal 26
lunes, 29 de diciembre de 2025, 06:02

Durante la mañana en Mendoza, el clima presentará condiciones mayormente cálidas con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.6°C, mientras que la humedad rondará el 62%. Los vientos soplarán desde direcciones variables a una velocidad de aproximadamente 11 km/h, proporcionando una agradable brisa matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde y noche, Mendoza experimentará un clima ligeramente más fresco con temperaturas que llegarán a un máximo de 17.5°C. Aunque el cielo permanecerá mayormente nublado, no se prevén precipitaciones significativas. La velocidad de los vientos aumentará a alrededor de 13 km/h, proporcionando un leve descenso en la sensación de calor. Se recomienda considerar algunas prendas de abrigo ligero si planeas actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 29 de diciembre de 2025

También podría interesarte
Miles de argentinos cruzan a Chile para Año Nuevo: kilómetros de fila y operativos especiales en el paso fronterizo

Miles de argentinos cruzan a Chile para Año Nuevo: kilómetros de fila y operativos especiales en el paso fronterizo

El primer desafío económico del Gobierno en 2026: deberá afrontar pagos por más de US$4.000 millones en enero

El primer desafío económico del Gobierno en 2026: deberá afrontar pagos por más de US$4.000 millones en enero

Observaciones astronómicas revelan que el amanecer en Mendoza será a las 08:05, y el sol se pondrá alrededor de las 18:35, brindando más de diez horas de luz solar.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Con el pronóstico para hoy, se recomienda utilizar protector solar debido a la alta radiación solar, especialmente durante las primeras horas de la tarde. Mantente hidratado y considera llevar ropa ligera para las horas del día más soleadas.