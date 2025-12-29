Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

Clima en Mendoza

Durante la mañana en Mendoza, el clima presentará condiciones mayormente cálidas con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.6°C, mientras que la humedad rondará el 62%. Los vientos soplarán desde direcciones variables a una velocidad de aproximadamente 11 km/h, proporcionando una agradable brisa matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde y noche, Mendoza experimentará un clima ligeramente más fresco con temperaturas que llegarán a un máximo de 17.5°C. Aunque el cielo permanecerá mayormente nublado, no se prevén precipitaciones significativas. La velocidad de los vientos aumentará a alrededor de 13 km/h, proporcionando un leve descenso en la sensación de calor. Se recomienda considerar algunas prendas de abrigo ligero si planeas actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 29 de diciembre de 2025

Observaciones astronómicas revelan que el amanecer en Mendoza será a las 08:05, y el sol se pondrá alrededor de las 18:35, brindando más de diez horas de luz solar.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Con el pronóstico para hoy, se recomienda utilizar protector solar debido a la alta radiación solar, especialmente durante las primeras horas de la tarde. Mantente hidratado y considera llevar ropa ligera para las horas del día más soleadas.