Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

Clima Hoy

En la mañana de este lunes 29 de diciembre de 2025, el clima en Misiones estará parcialmente nuboso, con temperaturas frescas que comenzarán en 6.8°C. A medida que avanza el día, se espera que los cielos se mantengan en su mayoría despejados. La humedad será notable, alcanzando un nivel de 51%. Los vientos soplarán moderadamente, alcanzando velocidad de hasta 22 km/h, lo que brindará una sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Durante las horas de la tarde y noche, el clima se mantendrá estable con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas máximas llegarán hasta los 18.2°C, ofreciendo un día ideal para actividades al aire libre. No se esperan precipitaciones significativas, con cero milímetros previstos. Los vientos persistirán moderados, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 32 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 29 de diciembre de 2025

El sol hará su respetiva salida a las 06:56 horas y se ocultará a las 19:57 horas, brindando un día largo y espléndido en Misiones. Estas condiciones son óptimas para aprovechar cada momento de luz diurna en la región.