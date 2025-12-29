Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

lunes, 29 de diciembre de 2025, 06:02

El clima en Neuquén se presenta con condiciones de parcialmente nuboso en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas comenzarán a elevarse, situándose en un rango de 4.9°C a 17°C. La humedad alcanzará niveles del 35% y los vientos se mantendrán a una velocidad máxima de 13 km/h. Se recomienda estar atentos a posibles cambios en la velocidad del viento durante este periodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde, la nubosidad persistirá parcialmente. Las temperaturas máximas rondarán los 17°C mientras que la humedad se mantendrá en niveles cómodos. Los vientos aumentarán levemente a una velocidad de 27 km/h. Durante la noche, el viento permanecerá estable, proporcionando una noche tranquilamente ventosa en Neuquén.