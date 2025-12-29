Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

Estado del clima

El clima en Neuquén se presenta con condiciones de parcialmente nuboso en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas comenzarán a elevarse, situándose en un rango de 4.9°C a 17°C. La humedad alcanzará niveles del 35% y los vientos se mantendrán a una velocidad máxima de 13 km/h. Se recomienda estar atentos a posibles cambios en la velocidad del viento durante este periodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde, la nubosidad persistirá parcialmente. Las temperaturas máximas rondarán los 17°C mientras que la humedad se mantendrá en niveles cómodos. Los vientos aumentarán levemente a una velocidad de 27 km/h. Durante la noche, el viento permanecerá estable, proporcionando una noche tranquilamente ventosa en Neuquén.