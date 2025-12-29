Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

Clima diario

Hoy en Río Negro, podremos disfrutar de un clima variado. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, lo que brindará momentos de sol y sombra. Las temperaturas comenzarán en torno a los 6.8°C, brindando un frescor matutino típico de esta estación del año. Se anticipan vientos suaves, con una velocidad media alrededor de 22 km/h, los cuales mantendrán la sensación térmica agradable a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde, se estima que el clima continuará con nubosidad parcial y un aumento gradual de la temperatura, alcanzando máximas cercanas a los 17.1°C. A medida que el día avance hacia la noche, el cielo podría despejarse un poco, permitiendo ver el atardecer.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Río Negro

Es recomendable llevar una chaqueta ligera por la mañana debido al fresco. Durante el día, una vestimenta ligera será suficiente para disfrutar de la jornada sin incomodidades. Con un índice de humedad cerca del 82%, es importante mantenerse hidratado y cuidar la piel del sol, incluso en días parcialmente nublados.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 29 de diciembre de 2025

Para quienes gustan de las observaciones astronómicas, hoy el sol saldrá a las 08:33 y se pondrá a las 17:51. Es un buen momento para organizar actividades al aire libre durante esas horas de sol.