Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

Clima en Salta

Hoy, en la ciudad de Salta, se pronostica un clima parcialmente nuboso durante la mañana. Con una temperatura mínima de alrededor de 3.4°C, se recomienda abrigarse al salir. La humedad relativa máxima alcanzará un 91%, generando una sensación de frescor matutino. El viento soplará en dirección noroeste con una velocidad moderada, alcanzando hasta 9 km/h a esta hora del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente cubierto, con temperaturas que subirán hasta los 21.2°C como máximo. La brisa será aún más presente, con ráfagas que podrían alcanzar los 8 km/h, manteniendo una atmósfera refrescante. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día. La humedad se mantendrá alta, alrededor del 47%, lo cual es típico en esta época del año en Salta.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Ante las condiciones climáticas previstas, es aconsejable llevar una capa adicional de ropa por la mañana y mantenerse hidratado durante la tarde si se realiza actividad física al aire libre. Además, se recomienda estar atento a los cambios del viento si se planean actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 29 de diciembre de 2025

Para los que deseen disfrutar de las observaciones astronómicas, el amanecer tendrá lugar a las 06:03, mientras que el ocaso será a las 18:40. Será un buen día para pasear en las primeras horas de la mañana o disfrutar de una caminata al aire libre antes del anochecer.