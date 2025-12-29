Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

Clima Diario

El clima en San Juan para hoy

En la mañana de este lunes 10 de junio de 2025, se anticipa un clima cálido en San Juan, con una temperatura mínima aproximada de 9.2°C. El cielo estará parcialmente nuboso, ofreciendo una vista pintoresca mientras la ciudad comienza su día. La velocidad del viento alcanzará alrededor de 11 km/h, aportando una ligera brisa que refrescará la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y la noche, el clima se tornará más cálido con temperaturas máximas que llegarán a los 20.4°C. A pesar de las nubes que continuarán presentes, no se espera precipitación de lluvia ni nieve. La humedad relativa se situará entre el 33% y el 61%, manteniendo una atmósfera agradable en general. Los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 17 km/h, siendo un factor a considerar para aquellos que planeen actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 29 de diciembre de 2025

El amanecer en San Juan está proyectado para las 08:29, mientras que el atardecer será visible a las 18:37. Estos horarios ofrecen una amplia ventana de tiempo durante el día para llevar a cabo tareas diarias bajo la luz solar.