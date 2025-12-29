Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

Clima diario

Pronóstico del clima para la mañana en San Luis

En la mañana de hoy en San Luis, las condiciones climáticas presentan un cielo despejado y temperaturas mínimas que alcanzan los 7.5°C. A medida que el sol avanza, se espera que el mercurio suba hasta los 17.7°C. La velocidad del viento alcanzará hasta 12 km/h, lo que generará una sensación térmica moderada. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 66%, proporcionando un ambiente relativamente seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, el clima seguirá siendo estable con temperaturas que continúan subiendo ligeramente, proporcionando un día agradable. El cielo permanecerá mayormente despejado, y la fuerza del viento se incrementará levemente hasta los 22 km/h, contribuyendo a una atmósfera dinámica. Durante la noche, las temperaturas caerán de nuevo cerca de los 7.5°C con una leve humedad del 66%, lo que es typical para esta estación del año.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 29 de diciembre de 2025, será precisamente a las 08:25 y se pondrá a las 18:24, respectivamente. Esto ofrecerá un total de aproximadamente 10 horas de luz diurna.