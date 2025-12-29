Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Cruz

El clima en Santa Cruz para este lunes 29 de diciembre de 2025 será parcialmente nuboso durante la mañana. La temperatura mínima será de alrededor de 4.7°C, anticipando un amanecer fresco. No se esperan precipitaciones en las primeras horas del día, con la humedad rondando al 95%. Los vientos soplarán desde el norte con una velocidad de 25 km/h, proporcionando una brisa suave y constante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde, las condiciones del tiempo se mantendrán similares, con cielos parcialmente nubosos y temperaturas máximas que podrían alcanzar los 45.1°C. Las probabilidades de lluvia son bajas, lo que significa que será un día mayormente seco. La velocidad del viento puede elevarse ligeramente hasta los 49 km/h, particularmente durante la noche. La puesta de sol está prevista para las 17:34, por lo que las últimas horas de la tarde verán el comienzo del descenso en la temperatura.