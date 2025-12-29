Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

Parte Meteorológico

En Santa Fe, este lunes 29 de diciembre de 2025, el clima se presentará con algunas nubes durante la mañana. Las temperaturas comenzarán desde los 7.9°C, mientras se espera que, a lo largo del día, el viento sople con una velocidad promedio de 11 km/h. La humedad alcanzará un máximo del 85%. No se prevé lluvia en este día, ofreciendo un clima más estable para las actividades matutinas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche, el pronóstico sigue mostrando un cielo parcialmente nuboso y temperaturas más altas, que podrían llegar hasta los 18.5°C. Los vientos podrían aumentar alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h. En general, se espera un día sin precipitación significativa, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre con buena previsión.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 29 de diciembre de 2025

Este lunes, el sol hará su primera aparición a las 07:59 horas, mientras que se retirará del horizonte a las 18:06 horas. La noche se prevé clara, ofreciendo una buena visibilidad para quienes disfruten de las actividades astronómicas nocturnas.