Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

Parte Meteorológico

Canal 26
Por Canal 26
lunes, 29 de diciembre de 2025, 06:03

En Santa Fe, este lunes 29 de diciembre de 2025, el clima se presentará con algunas nubes durante la mañana. Las temperaturas comenzarán desde los 7.9°C, mientras se espera que, a lo largo del día, el viento sople con una velocidad promedio de 11 km/h. La humedad alcanzará un máximo del 85%. No se prevé lluvia en este día, ofreciendo un clima más estable para las actividades matutinas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche, el pronóstico sigue mostrando un cielo parcialmente nuboso y temperaturas más altas, que podrían llegar hasta los 18.5°C. Los vientos podrían aumentar alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h. En general, se espera un día sin precipitación significativa, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre con buena previsión.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 29 de diciembre de 2025

Este lunes, el sol hará su primera aparición a las 07:59 horas, mientras que se retirará del horizonte a las 18:06 horas. La noche se prevé clara, ofreciendo una buena visibilidad para quienes disfruten de las actividades astronómicas nocturnas.